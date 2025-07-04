Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te yaz spor okulları başladı

        Bilecik'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:27 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te yaz spor okulları başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okulları başladı.

        Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sentetik sahada düzenlenen törende, gençlerin bedensel gelişimini desteklemek, spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sağlıklı bireyler yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen GSB Spor Okulları'nın sadece bir spor eğitimi alanı değil disiplinin, azmin, takım ruhunun ve centilmenliğin de öğretildiği birer yaşam okulu olduğunu söyledi.

        Her yıl binlerce gencin, farklı branşlarda uzman antrenörler eşliğinde sporla tanıştığını, yeteneklerini keşfettiğini ve hayata daha güçlü tutunduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

        "Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Sak'ın vizyonu doğrultusunda, sporun tabana yayılması ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durarak faydalı bireyler olmaları için büyük çaba gösteriyoruz. Biz biliyoruz ki sporla büyüyen bir gençlik, güçlü bir geleceğin teminatıdır. Bu yıl da birbirinden farklı branşlarda, her yaş grubuna uygun eğitimlerle spor okullarımızı gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Velilerimizin desteği, gençlerimizin ilgisi ve antrenörlerimizin özverisiyle bu okullar, nice şampiyonların ve sağlıklı bireylerin yetişmesine vesile olacaktır." dedi.

        Programda, halk oyunları ve çeşitli spor branşlarında gösteriler sergilendi.

        Yaz okuluna judo, tekvando, jimnastik, futbol, basketbol, güreş, okçuluk ve yüzme gibi branşlarda yaklaşık 720 sporcunun katılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... 'Yeşil vatan'ın kahramanına veda!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Valilik duyurdu, deprem ikaz alarmı çalacak!
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        Alev kapanında: Öleceksek birlikte öleceğiz
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Hakan Çalhanoğlu'nda dev rakip: Inzaghi devreye girdi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Soyer ile birlikte 99 kişi için tutuklama talebi
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Evde bakım maaşı zamlandı
        Elektrik mi yaktı?
        Elektrik mi yaktı?
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        Kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor: İşveren son teklifi haftaya sunacak
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        İzmir'deki yangınlarda 3.gün!
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Bilge Öztürk'ün okulu yandı
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        Fenerbahçe, Walker dosyasını yeniden açtı!
        20 milyon kişiye gösterdi
        20 milyon kişiye gösterdi
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        Cezaevinden çıktı, karısını öldürdü!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu!
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        Fenerbahçe'den Asensio atağı: Teklifi duyurdular
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        İşçinin kıdem tazminatı kaybı 5.136 TL
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız
        Trump: Beyaz Saray'da UFC dövüşü yapacağız

        Benzer Haberler

        Bilecik'te anız yangını fabrikalara sıçramadan söndürüldü
        Bilecik'te anız yangını fabrikalara sıçramadan söndürüldü
        Bilecik'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Bilecik'te orman yangınlarından etkilenenler için konteyner kurulumları tam...
        Bilecik'te orman yangınlarından etkilenenler için konteyner kurulumları tam...
        Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te çıkan orman yangınlarında 106 kişi dumandan etkilendi
        Bilecik'te çıkan orman yangınlarında 106 kişi dumandan etkilendi