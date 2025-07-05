Bilecik'te kamp ve karavan tutkunları festivalde buluştu
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Kınık Kamp ve Karavan Festivali" düzenlendi.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Kınık Kamp ve Karavan Festivali" düzenlendi.
Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200'ü aşkın karavan, çok sayıda kamp tutkunu ve motosikletli Gölbaşı Kamp Alanı'nda buluştu.
Festival alanında Kınık köyünde yapılan çömlekler ile kadınların evde yaptıkları el emeği ürünler satışa sunuldu.
Açılışta konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kınık köyü ve ilçe tanıtımına büyük yarar sağlayan etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Kınık Muhtarı Mehmet Gümüştekin yıllardır köylerinin çömlekçilikle anıldığını, bundan sonra kamp ve karavan festivaliyle de tanınacağını söyledi.
Yarın sona erecek festivalde çeşitli aktiviteler, oyunlar ve konserler düzenlenecek.
Festivalin açılışına Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ile çok sayıda davetli, köy halkı, karavan, kamp ve motosiklet tutkunları katıldı.
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