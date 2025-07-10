Bilecik'te ormanlık alana sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı

Deresakarı köyündeki ormanlık alanda 10 Temmuz'da çıkan yangına Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile helikopterle müdahale edilmişti.

Merkeze bağlı Deresakarı köyündeki tarım arazisinde önceki gün çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

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