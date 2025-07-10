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        Bilecik'te ormanlık alana sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı

        Bilecik'te tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 23:45 Güncelleme: 10.07.2025 - 23:45
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        Bilecik'te ormanlık alana sıçrayan yangın tamamen kontrol altına alındı
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        Bilecik'te tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı.

        Merkeze bağlı Deresakarı köyündeki tarım arazisinde önceki gün çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

        Yangın tamamen kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Deresakarı köyündeki ormanlık alanda 10 Temmuz'da çıkan yangına Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile helikopterle müdahale edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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