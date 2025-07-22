GÜNCELLEME 4 - Sakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangın, Kazancı köyüne sıçradı.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını, dün Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçmesinin ardından kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan devam etti. Yangının kontrol altına alınması için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

"Alev savaşçıları", havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

- Dinlenme tesisi tahliye edildi

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolundaki akaryakıt istasyonunun da bulunduğu dinlenme tesisindeki restoran ve yöresel ürünlerin satıldığı iş yerleri tahliye edildi.

Yangının ilerlemesini durdurmak için bölgedeki bazı ağaçlar, orman işçileri tarafından kesiliyor ve belirli noktalarda arazözler bekletiliyor.

- "Rüzgarın durumu çalışmalarımızı etkiliyor"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte etkili olan orman yangını dolayısıyla 4 köyün tedbiren tahliye edildiğini, vatandaşların hayvanlarıyla güvenli alanlara nakledildiğini hatırlattı.

Ekiplerin yangının enerjisini düşürmek ve söndürmek için yoğun çalıştığını belirten Sözer, şunları kaydetti:

"Sabaha karşı enerjisini düşürmüştük, etrafını da çevirmiştik ve söndürme çalışmalarımıza devam ediyorduk ama bugün özellikle öğleden sonra yine rüzgarın etkili olması ve devamında Sakarya Geyve'deki yangının tekrar alevlenmesi ve Osmaneli ilçesine spot atması nedeniyle yangın, maalesef tekrar alevlendi. Tüm ekiplerimizle hem havadan hem karadan çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Boşalttığımız köylerimiz, yüksek kesimlerde olduğundan kaynaklı tehdit altında. Ekiplerimiz, sahada evlerin zarar görmemesi adına tüm çalışmaları yapıyor. Umut ediyorum ki rüzgar diner. Bu arada nem oranı da çok düştü. Bu da tabii söndürme çalışmalarımızı çok etkiliyor. Şu an havada onlarca helikopter, 3 uçak, aşağıda Orman Teşkilatımızın arazözleri, Özel İdaremizin iş makineleri, itfaiyelerimiz, kurumların tüm personeliyle sahada cansiperane bir şekilde mücadele veriyoruz."