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        Bilecik'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 08:34 Güncelleme: 23.07.2025 - 08:34
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        Bilecik'te bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Bilecik'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler yanlarındaki bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavgada Atakan Gargi ağır, F.K. ve S.Y. ise hafif yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Atakan Gargi müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları ve kaçtıkları belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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