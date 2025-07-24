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        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:53 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:53
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        Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

        İlçeye bağlı Balçıkhisar köyü yakınlarında, Nedim S. (42) yönetimindeki 26 KE 442 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kerem Y. (19) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

        Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu Yaşariye Y. (70) savruldu.

        İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Yaşariye Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücü Kerem Y. ise ağır yaralı olarak ambulansla Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Nedim S, ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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