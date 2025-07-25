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        Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınıyla müdahale eden ekip, yol kenarındaki köpeğe su verdi

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan orman yangınına müdahalede bulunan arama kurtarma ekibinin, yol kenarında bulunan sahipsiz bir köpeğe su verdiği anlar görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:02 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:02
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        Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınıyla müdahale eden ekip, yol kenarındaki köpeğe su verdi
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        Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan orman yangınına müdahalede bulunan arama kurtarma ekibinin, yol kenarında bulunan sahipsiz bir köpeğe su verdiği anlar görüntülendi.

        Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangınla mücadele devam ediyor.

        Bölgedeki çalışmalara katılan ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekibi, D-650 kara yolunda yangından etkilenen sahipsiz bir köpeğe eliyle su içirdi.

        Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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