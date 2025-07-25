Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangınıyla müdahale eden ekip, yol kenarındaki köpeğe su verdi

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.

Bölgedeki çalışmalara katılan ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ekibi, D-650 kara yolunda yangından etkilenen sahipsiz bir köpeğe eliyle su içirdi.

Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangınla mücadele devam ediyor.

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