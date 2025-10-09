Bilecik'te tartıştığı yakınlarının üzerine otomobili süren kişinin duvara çarptığı anlar kamerada

Bilecik'te adliye çıkışı tartıştığı yakınlarının üzerine otomobili süren kişinin bir sitenin duvarına çarptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Adliye Ek Binası önünde, mahkeme çıkışı iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iki grup ayrıldı.

Bir grup, E.F'nin aracına zarar verdi. Kişileri aramaya başlayan E.F, adliye önünde aracına zarar veren 3 kişiyi görmesi üzerine aracını bu kişilerin üzerine sürdü.

Son anda kaldırımdan kaçan 3 kişi ile istinat duvarına çarparak duran E.F. arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çıkan kavgada hafif yaralanan E.F, R.U, V.M. ve Y.M, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak Y.M. ve E.F. gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.