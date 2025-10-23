Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 12:30 Güncelleme: 23.10.2025 - 12:35
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu dedektör köpekleriyle 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda 30 gram sentetik uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ile şarjör ele geçirildi.

        Yakalanan şüpheli İ.A. hakkında işlem başlatıldı.

