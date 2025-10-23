Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bulgaristan'ın Rodop Belediye Başkanı Mihaylov'dan Bilecik'e ziyaret

        Bulgaristan'ın Rodop Belediye Başkanı Pavel Mihaylov ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'yı ziyaret etti.

        Giriş: 23.10.2025 - 17:12 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:12
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Mızrak belediye çalışmaları ve Bilecik hakkında bilgi verdi.

        Ziyaretler kapsamında Mihaylov ve beraberindeki heyet, Bilecik Kadın Girişimi Kooperatifi, Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisi'ni ziyaret etti, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kitap Kafe'de vatandaşlarla bir araya geldi.

        Heyet, Bilecik Belediyesi +1 Mutluluk Kafe'de çalışan özel gereksinimlilerle buluştu.

        Pazaryeri ilçesine Kınık köyünde çömlekçi atölyelerini gezen ve çömlek yapan Mihaylov, Osmaneli ilçesinde yazın çıkan orman yangınlarında zarar gören alanda fidan dikti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

