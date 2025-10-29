Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kortej yürüyüşü yapıldı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 17:34 Güncelleme: 29.10.2025 - 17:35
        Kaymakamlıkça organize edilen, Şeyh Şamil Parkı'ndan başlayan yürüyüşe, vatandaşlar da ellerindeki Türk bayrakları ve alkışlarla destek verdi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüş, Anadolu Kadınları Derneğinin halk oyunları gösterisinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

        Organizasyona, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ile diğer ilgililer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

