Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kortej yürüyüşü yapıldı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Kaymakamlıkça organize edilen, Şeyh Şamil Parkı'ndan başlayan yürüyüşe, vatandaşlar da ellerindeki Türk bayrakları ve alkışlarla destek verdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüş, Anadolu Kadınları Derneğinin halk oyunları gösterisinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.
Organizasyona, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ile diğer ilgililer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
