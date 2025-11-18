Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

        Bilecik'in Söğüt ilçesinde karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

        Giriş: 18.11.2025 - 19:50 Güncelleme: 18.11.2025 - 19:50
        Bilecik'te karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti
        Bilecik'in Söğüt ilçesinde karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti.

        İlçedeki TOKİ konutlarında ikamet eden ve boşanma aşamasında oldukları öne sürülen 3 çocuk sahibi Halil İbrahim Karlıdağ (43) ile Büşra Karlıdağ (33) çifti, evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Halil İbrahim Karlıdağ, eşi Büşra Karlıdağ'a yanındaki tabancayla ateş etti. Halil İbrahim Karlıdağ, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

        Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Karlıdağ çiftinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için ambulansla Söğüt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

