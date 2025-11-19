Bilecik'te kaçak tütün operasyonu

Osmaneli ilçesinde 4 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 800 kilogram açık tütün ile 9 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tütün ve tütün mamulü kaçakçılığının tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

