        Bilecik'te kaçak tütün operasyonu

        Bilecik'te kaçak tütün operasyonu

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 800 kilogram açık tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:59
        Bilecik'te kaçak tütün operasyonu
        Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tütün ve tütün mamulü kaçakçılığının tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

        Osmaneli ilçesinde 4 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, 800 kilogram açık tütün ile 9 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 3 zanlı hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

