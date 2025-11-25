Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheliler Bilecik'te yakalandı

        Bilecik'te, Afyonkarahisar'da dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 13:10 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:10
        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar'da elden alma yöntemiyle dolandırıcılık olayı meydana geldiği ve olaya karışan iki şüphelinin Bilecik'ten geçiş yapabileceğini değerlendirerek, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma başlattı.

        Bilecik-Sakarya kara yolunda denetimlerini artıran asayiş ekipleri, ihbar üzerine yolcu otobüsünü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durdurdu, şüpheliler A.T. (18) ve Ş.G'yi (19) yakaladı.

        Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 milyon lira değerinde muhtelif miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

        Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin hızlı koordinasyonu ve kararlı takibiyle olayın kısa sürede aydınlatıldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

