        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te uygulamada durdurulan araçta uyuşturucu madde bulundu

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde huzur ve güven uygulamasında durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 05.12.2025 - 10:32
        Bilecik'te uygulamada durdurulan araçta uyuşturucu madde bulundu
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde huzur ve güven uygulamasında durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile Sivil Asayiş Timi ekiplerince, Bozüyük kara yolunda huzur ve güven uygulamasında durdurulan araçta sürücü ve içindekilerin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine arama yaptı.

        Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, koltuğun altına gizlenmiş 36,66 gram sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

        Yakalanan zanlılar M.T, A.G. ve İ.Y. hakkında işlem başlatıldı.

