Bilecik'te uygulamada durdurulan araçta uyuşturucu madde bulundu

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, koltuğun altına gizlenmiş 36,66 gram sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile Sivil Asayiş Timi ekiplerince, Bozüyük kara yolunda huzur ve güven uygulamasında durdurulan araçta sürücü ve içindekilerin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine arama yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.