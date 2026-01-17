Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Osmanlı'dan miras coğrafi işaretli "Bilecik papaz yahnisi" damakları tatlandırıyor

        MUHSİN ARSLAN / ZEKİ CEYHAN - Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillenen "Bilecik papaz yahnisi", Osmanlı mutfağından günümüze uzanan köklü geçmişiyle sofraları süslemeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmanlı'dan miras coğrafi işaretli "Bilecik papaz yahnisi" damakları tatlandırıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUHSİN ARSLAN / ZEKİ CEYHAN - Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillenen "Bilecik papaz yahnisi", Osmanlı mutfağından günümüze uzanan köklü geçmişiyle sofraları süslemeye devam ediyor.

        Bilecik'in özellikle Osmaneli ilçesinde, Osmanlı'nın erken dönemlerinden itibaren farklı toplulukların bir arada yaşaması, mutfak kültüründe de karşılıklı etkileşimi beraberinde getirdi. Bu kültürel birikimin önemli örneklerinden biri olan papaz yahnisi, et ve sebzelerle hazırlanan, tatlı ve ekşi lezzetlerin dengeli biçimde bir araya geldiği geleneksel bir yemek olarak öne çıkıyor.

        Et, arpacık soğan ve domates sosu, üzüm sirkesi ve bal kombinasyonuyla hazırlanan yahni, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla TÜRKPATENT tarafından geçen ay, coğrafi işaret tescili aldı.

        Kendine özgü lezzetiyle bölgenin gastronomi kimliğini yansıtan Bilecik papaz yahnisi, hem ev mutfaklarında hem de yerel restoranların menülerinde yaşatılıyor.

        Tatlı-ekşi dengesiyle beğenilen bu yemek, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşıyor.

        - "Bu yemek bölgeyle özdeşleşmiş, özelliklerini buradan almıştır"

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, AA muhabirine, Bilecik papaz yahnisinin özellikle Osmaneli ilçesine özgü bir yemek olduğunu söyledi.

        Osmaneli'nin 1300'lü yıllardan itibaren yerleşik hayata geçilen önemli bir bölge olduğunu belirten Kaplan, "Yüzyıllar boyunca Türkler ve azınlıklar bu bölgede birlikte yaşadı." dedi.

        Kaplan, yemeğin adının, azınlık mutfağında ete uygulanan işlemlerle benzerlik göstermesinden kaynaklandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bu yemek bölgeyle özdeşleşmiş, özelliklerini buradan almıştır. Papaz yahnisinin en önemli özelliği, ete uygulanan pişirme tekniğidir. Etin kızarması, küçük soğanlar ve sebzelerle uyumu, kendine has bir lezzet oluşturur. Bazı aileler, yemeği sirke ve baldan elde ettikleri özel soslarla hazırlamaktadır. Bu yönüyle papaz yahnisi, diğer et yemeklerinden ayrılır. Benzer yemekler farklı bölgelerde de yapılabiliyor ancak bizim bölgemizde bu yemek yüzyıllardır pişiriliyor. Osmanlı mutfağına girmiş, kabul görmüş ve günümüze kadar ulaşmış bir yemektir. Papaz yahnisinin geçen ay aldığı coğrafi işaret tescili, ürünün kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından çok önemli. Amacımız bu yemeği yaşatmak ve daha geniş kitlelere tanıtmak."

        Kaplan, tescille birlikte ürünün yaygınlaştırılması konusunda önemli bir adım atıldığını belirtti.

        Menüsünde yahniye yer veren lokantalardan birinin sahibi Vedat Daş ise yıllardır yaptıkları Bilecik papaz yahnisinin tescillenmesinin, hem kentin tanıtılması hem de kültürün yaşatılması için büyük olanak sağlayacağını vurguladı.

        Lokantanın müşterilerinden Abdullah Tetik de tescillenen lezzet yahninin en güzel yemeklerden biri olduğunu ifade ederek, bu yöresel lezzetin coğrafi işaretle tescillenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Mert ile Ada'yı öldürmüştü! Katliamdan önce eşe son mesaj!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Kardeşini öldürüp annesini yaraladı! Aynı silahla kendini öldürdü
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Antalya'da kardeş kurşunu
        Antalya'da kardeş kurşunu

        Benzer Haberler

        Pazaryeri Kaymakamı Kara, Sarıdayı köyünü ziyaret etti
        Pazaryeri Kaymakamı Kara, Sarıdayı köyünü ziyaret etti
        Lefke Akademi Spor Kulübü Bölgesel Lig'de mücadele edecek
        Lefke Akademi Spor Kulübü Bölgesel Lig'de mücadele edecek
        Kontrolden çıkan araç köprüden aşağı uçtu
        Kontrolden çıkan araç köprüden aşağı uçtu
        Bilecik'te kurum müdürlerinden Jandarma Komutanı Vanlı'ya ziyaret
        Bilecik'te kurum müdürlerinden Jandarma Komutanı Vanlı'ya ziyaret
        BŞEÜ'de 'Kariyerim Elektrik' etkinliği gerçekleştirildi
        BŞEÜ'de 'Kariyerim Elektrik' etkinliği gerçekleştirildi
        Bilecik'te rahim ağzı kanseri farkındalık semineri
        Bilecik'te rahim ağzı kanseri farkındalık semineri