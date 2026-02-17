Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı. Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. Çalışma kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 34 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sigara ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

