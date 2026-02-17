Canlı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı
        17.02.2026 - 11:43
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda şüpheli yakalandı
        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında bir eve düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Evde yapılan aramalarda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 34 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sigara ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

