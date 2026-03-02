Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bilecik'te iftar programına katıldı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 21:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Bilecik'te iftar programına katıldı

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Dervişoğlu, ilçedeki Sakarya Salonu'nda, Osmaneli Belediyesince organize edilen programda yaptığı konuşmada, 20 Mart'ta Ramazan Bayramı'nın başlayacağını hatırlattı.


        Emeklilerin bayrama yönelik ikramiye beklentisi olduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Biz de İYİ Parti olarak, bu beklentinin karşılanabilmesi ve emeklinin arzuladığı bir biçimde sürecin yönetilmesi noktasında katkı vermeye çalıştık. 2018 yılında bu emekli ikramiyesi verildiğinde ki biliyorsunuz, 1000 liraydı o zaman. Asgari ücretin yüzde 62'sine tekabül ediyordu." dedi.

        Dervişoğlu, emeklilerin her bayram asgari ücretin yarısı kadar ikramiye alması teklifinde bulunarak, şunları kaydetti:


        "Yani asgari ücret 28 bin lira. Ramazan Bayramı'nda 14 bin lira alsın. Kurban Bayramı'nda da yine 14 bin lira alarak 2 bayramda bu, asgari ücrete tamamlansın. Hiç olmazsa emekli elini cebine attığında, bayramda torununa harçlık verebilecek bir imkana kavuşsun."

        Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ile İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Mehmet Can Kılınç'ın da katılımcılara hitap ettiği program, Dervişoğlu'na hediye verilmesiyle sona erdi.

        Bu arada Dervişoğlu, organizasyon öncesi beraberindekilerle Osmaneli Belediye Başkanı Torun'u makamında ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        Trump 3 gün sonra kameraların karşısında!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        ABD Savunma Bakanı: İran'da rejim değişti
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        "İran uzun süreli bir savaşa hazır"
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        İstanbul’da molotoflu haraç terörü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        2 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Galatasaray'da Alanya galibiyeti takımı kenetledi!
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Dubai'de mahsur kaldılar
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Uçuş iptalleri 6 Mart'a uzatıldı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu
        Kripto paraya vergiye yönelik tasarı TBMM'ye sunuldu

        Benzer Haberler

        Belekoma Tayfa taraftar grubundan Kulüp Başkanı Ergün'e tepki
        Belekoma Tayfa taraftar grubundan Kulüp Başkanı Ergün'e tepki
        CHP'li Belediye Meclis Üyesinden manalı paylaşım
        CHP'li Belediye Meclis Üyesinden manalı paylaşım
        Söğütspor kötü gidişata 'Dur' dedi
        Söğütspor kötü gidişata 'Dur' dedi
        Uzun atlamada Türkiye 2'nciliği Bilecik'e geldi
        Uzun atlamada Türkiye 2'nciliği Bilecik'e geldi
        Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar'dan Pazaryerine ziyaret
        Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar'dan Pazaryerine ziyaret
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı