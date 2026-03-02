Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar'dan Pazaryerine ziyaret

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yürütülen güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.



Bilecik’te yeni görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Çağlar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kubilay Yıldız ile birlikte Pazaryeri ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, ilçedeki asayiş ve güvenlik uygulamalarını yerinde inceledi.



İlçe Emniyet Amirliği’nde gerçekleştirilen ziyarette Çağlar, ilçedeki asayiş durumu, yürütülen denetimler ve devam eden güvenlik faaliyetleri hakkında İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul’dan kapsamlı bilgi aldı. Görüşmede, huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar ile vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri ve suçla mücadelede kararlılık vurgulandı.



Denetlemelerin ardından İl Emniyet Müdürü Çağlar, akşam saatlerinde emniyet personeliyle iftar programında bir araya geldi.



Çağlar, iftar sonrası yaptığı konuşmada, halkın huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet personeline teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızın güvenliği için özveriyle çalışan tüm personelimize başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

