Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar'dan Pazaryerine ziyaret

        Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yürütülen güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik İl Emniyet Müdürü Çağlar'dan Pazaryerine ziyaret

        Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yürütülen güvenlik çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

        Bilecik’te yeni görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Çağlar, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kubilay Yıldız ile birlikte Pazaryeri ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette, ilçedeki asayiş ve güvenlik uygulamalarını yerinde inceledi.

        İlçe Emniyet Amirliği’nde gerçekleştirilen ziyarette Çağlar, ilçedeki asayiş durumu, yürütülen denetimler ve devam eden güvenlik faaliyetleri hakkında İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul’dan kapsamlı bilgi aldı. Görüşmede, huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar ile vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri ve suçla mücadelede kararlılık vurgulandı.

        Denetlemelerin ardından İl Emniyet Müdürü Çağlar, akşam saatlerinde emniyet personeliyle iftar programında bir araya geldi.

        Çağlar, iftar sonrası yaptığı konuşmada, halkın huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet personeline teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızın güvenliği için özveriyle çalışan tüm personelimize başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        "Dengesiz bir adam"
        "Dengesiz bir adam"
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
        Bilecik'te vatandaşlar kuralları yerinde öğrendi
        Bilecik'te vatandaşlar kuralları yerinde öğrendi
        Bilecikli sporcu Türkiye 4'üncüsü oldu
        Bilecikli sporcu Türkiye 4'üncüsü oldu
        Bilecik'te Ramazan ayı boyunca sıkı gıda denetimi
        Bilecik'te Ramazan ayı boyunca sıkı gıda denetimi
        İl Emniyet Müdürü Çağlar'dan Pazaryeri'ne yakın takip
        İl Emniyet Müdürü Çağlar'dan Pazaryeri'ne yakın takip
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı