        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapılıyor

        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarında genel temizlik yapılarak, onarım gerektiren kabirler tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Bilecik'te bayram öncesi şehit mezarlarının bakım ve onarımı yapılıyor

        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarında genel temizlik yapılarak, onarım gerektiren kabirler tespit edildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehit mezarlarında bakım, onarım ve genel temizlik için çalışma başlatıldı.


        Bu kapsamda, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ve müdürlük personeli, Şehir Mezarlığı'nda şehit kabirlerini ziyaret etti.

        İlhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek nesillere, kahramanların hatırasını en temiz ve en vakur haliyle aktarmak boyunlarının borcu olduğunu ifade etti.

        Şehitleri toprağa sadece emanet ettiklerini, onların hatırasını, fedakarlığını ve bıraktıkları büyük mirası daima yüreklerinde taşıdıklarını aktaran İlhan, "Bu şehitlikler, aziz milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin abideleridir. Her biri, imanla yoğrulmuş cesaretin, vatan uğruna verilen fedakarlığın, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve istiklal aşkının ebedî nişanesidir." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

