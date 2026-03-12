Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümü kutlandı

        Bilecik'te, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 13:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yıl dönümü kutlandı

        Bilecik'te, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Müdürü Sami Aygün, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de, TBMM'de kabul edildiğini hatırlattı.

        İstiklal Marşı'nın Milli Mücadele'nin "ebedi tacı" olduğunu vurgulayan Aygün, "Bu kutlu eser, Türk milletinin esir yaşamaktansa hür yaşamayı tercih ettiğini, mevzubahis vatan müdafaası olduğunda ölümün bile düğün gibi geldiğini tüm cihana bir kez daha göstermiştir." dedi.

        Tiyatro ve oratoryo gösterisiyle devam eden organizasyon, ödül töreni ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Programa, Vali Faik Oktay Sözer, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, diğer ilgililer ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        FBI'dan "İran California'ya saldıracak" iddiası
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Kadının primi erkekten yüksek
        Kadının primi erkekten yüksek
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Herkesin başına gelebilir... Tıkalı lavaboyu açacaktı! Kimyasal yanık!
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası
        Oscar adaylarına 350 bin dolarlık hediye çantası

        Benzer Haberler

        Bilecik'te bodrum katta kaçak yemek üretimine zabıta baskını
        Bilecik'te bodrum katta kaçak yemek üretimine zabıta baskını
        (Düzeltme) Dünyada her yıl böbrek hastalığından 11 milyon kişi hayatını kay...
        (Düzeltme) Dünyada her yıl böbrek hastalığından 11 milyon kişi hayatını kay...
        Bilecik'te 3x3 Basketbol İl Birinciliği heyecanla tamamlandı
        Bilecik'te 3x3 Basketbol İl Birinciliği heyecanla tamamlandı
        Türkiye'de her yıl böbrek hastalığından 11 milyon kişi hayatını kaybediyor...
        Türkiye'de her yıl böbrek hastalığından 11 milyon kişi hayatını kaybediyor...
        Bilecik'te 58 çiftçiye 809 bin 200 metre damlama sulama borusu desteği veri...
        Bilecik'te 58 çiftçiye 809 bin 200 metre damlama sulama borusu desteği veri...
        Bilecik'te Masa Tenisi Küçükler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı
        Bilecik'te Masa Tenisi Küçükler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı