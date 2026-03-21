Bilecik'te kaza yapan otomobil yandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.



Seyir halindeki 11 SH 499 plakalı otomobil, Düzmeşe köyü yakınlarında bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı.



İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken araçta sürücü olmadığı belirlendi.



S.A, yaklaşık 30 dakika sonra kaza yerine gelerek kazayı kendisinin yaptığını belirtti.



Durumdan şüphelenen jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada kazayı M.S'nin yaptığı tespit edildi.



Alkollü olduğu belirlenen M.S. ile kazayı üstlenmek isteyen S.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

