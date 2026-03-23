        Bilecik Haberleri

        Bilecik'te Nevruz Bayramı kutlandı

        Bilecik'te, Nevruz Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.

        Giriş: 23.03.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'ndaki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra şiir dinletisi sunuldu. Protokol üyeleri, doğumu ve üretkenliği sembolize eden boyalı yumurtaları tokuşturdu.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, Nevruz'un yalnızca baharın gelişini değil aynı zamanda yeniden doğuşu simgelediğini söyledi.

        Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bu kutlu geleneğin insanları aynı duyguda buluşturduğunu vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Çünkü Nevruz, ayrılığın değil birliğin, kardeşliğin bayramıdır. Bugün burada yakacağımız Nevruz ateşi, sadece baharı müjdelemiyor. Bu ateş, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi aydınlatıyor. Bu ateş, gönüllerimizdeki sevgiyi, hoşgörüyü ve dayanışmayı daha da büyütüyor."

        Organizasyon, meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği ürünlerin yer aldığı stantların gezilmesi, okul bahçesinde Nevruz ateşinin yakılması, demir dövme merasimi ile ok atma ve halat çekme yarışmasıyla sona erdi.

        Programa, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için 'iyimser' raporları sundu
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Gübre fiyatları yüzde 50 fırladı
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Benzer Haberler

        Atölyeye dönüştürdüğü kuaför dükkanında hayallerini resmediyor
        Bilecik'te iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te kaygan yol kazaya sebep oldu : 2 yaralı
        Seyir halindeki araç bir anda alev aldı
        Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 yaralı
        Bilecik'te Bilek Güreşi Yıldızlar İl Birinciliği tamamlandı
