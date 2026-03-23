Bilecik'te Nevruz Bayramı kutlandı

Bilecik'te, Nevruz Bayramı dolayısıyla program düzenlendi.



Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'ndaki organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Daha sonra şiir dinletisi sunuldu. Protokol üyeleri, doğumu ve üretkenliği sembolize eden boyalı yumurtaları tokuşturdu.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Kürşat Bozkurt, etkinlikte yaptığı konuşmada, Nevruz'un yalnızca baharın gelişini değil aynı zamanda yeniden doğuşu simgelediğini söyledi.



Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan bu kutlu geleneğin insanları aynı duyguda buluşturduğunu vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:



"Çünkü Nevruz, ayrılığın değil birliğin, kardeşliğin bayramıdır. Bugün burada yakacağımız Nevruz ateşi, sadece baharı müjdelemiyor. Bu ateş, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, birliğimizi, beraberliğimizi aydınlatıyor. Bu ateş, gönüllerimizdeki sevgiyi, hoşgörüyü ve dayanışmayı daha da büyütüyor."



Organizasyon, meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği ürünlerin yer aldığı stantların gezilmesi, okul bahçesinde Nevruz ateşinin yakılması, demir dövme merasimi ile ok atma ve halat çekme yarışmasıyla sona erdi.



Programa, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.

