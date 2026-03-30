Bilecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Ç.T. (29) yönetimindeki 11 SF 737 plakalı otomobil, Bilecik-Gölpazarı kara yolunun Küçükyenice köyü mevkisinde S.G. (53) idaresindeki 43 HL 770 plakalı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobil sürücüleri ile D.Y. (41) yaralandı.



Sağlık ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

