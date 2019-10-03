Senato Toplantısına Gölpazarı ev sahipliği yaptı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosu’nun 20192020 akademik yılı ilk toplantısı, Gölpazarı’ndaki tarihi Mihal Bey Hanı’nda (Taşhan) gerçekleştirdi.

Prof. Dr. İbrahim Taş başkanlığında düzenlenen toplantıya Gölpazarı Kaymakamı İbrahim Güneş, Belediye Başkanı Hayri Suer, Gölpazarı MYO Müdür V. Doç. Dr. İlker İnam, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurgül Özbay, Prof. Dr. Harun Mindivan, Prof. Dr. Hanife Mut’un yanı sıra senato üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Taş, daha önce aldıkları karar doğrultusunda 20192020 eğitim öğretim yılının ilk senato toplantısını Gölpazarı’nda gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki süreçte diğer ilçelerin de senato toplantılarına ev sahipliği yapacağını söyledi.

BİLECİK 03 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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