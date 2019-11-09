Bilecik Müftülüğü’nden hac kayıt duyurusu

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, hac ve umre bürosundan hac kayıtları ile ilgili önemli açıklamada bulundu.

İl Müftüsü Akkuş, yapmış olduğu açıklamada, “Kişisel verilerin korunması kanunu gereği il ve ilçe müftülüklerimiz de ön kayıt kesinlikle yapılmayacaktır. Ön kayıtlar 11 Kasım 13 Aralık 2019 tarihleri arasında olacaktır. Hacca ön kayıt yapmak isteyen ancak edevlet şifresi olmayanlar önce PTT’den edevlet şifresi alacak. Anlaşmalı bankalardan herhangi birisine her kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (TCN) ile ayrı, ayrı 25’er TL yatırılacak. Son olarak almış olduğu edevlet şifresi ile ister direkt edevlet üzerinden isterse Diyanet İşleri Başkanlığımızın duyurular bölümünden yönlendirme ile bizzat kendisi kaydını oluşturacak ve kontenjan belgesini alıp muhafaza edecektir. 2020 yılı hac kuraları 9 Ocak 2020 perşembe günü saat 10.00 da çekilecek. Kesin kayıtlar ise, 1324 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacaktır” ifadelerine yer verdi.

BİLECİK 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:31

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AKŞAM 17:57

YATSI 19:17

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