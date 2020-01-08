Pazaryeri’ndeki elektrik kesintisi köylüleri zor durumda bıraktı

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı köylerde yaşanan elektrik kesintisi vatandaşları zor durumda bıraktı.

Köylüler elektrik kesintisinden dert yanarken, “Yaklaşık 50 defa elektrikler kesik. Evlerimizdeki cihazlar bozulacak diye korkuyoruz. 186 elektrik arızayı aradığımız zaman sadece arıza kaydı aldıkları yaşanan kesintiler ile ilgili bir açıklama yapmazken, yetkililer cep telefonlarımıza arıza ile ilgili bildirim yapılacağını belirtiyorlar. Aramalarımıza rağmen derdimiz hala çözülmedi” dediler.

Öte yandan kesilen elektriğin bugün geldiği öğrenildi.

BİLECİK 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

GÜNEŞ 08:15

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:22

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