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Bilecik'in ünlü 'Linga' tatlısı yeni neslin yediği wafflelerden daha sağlıklı Kültür ve Turizm ...

İHA

Bilecik'in ünlü 'Linga' tatlısı yeni neslin yediği wafflelerden daha sağlıklı Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilecik İl kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı Elif Tuzcuoğlu; "Linga tatlısı şimdinin krepi, waffle gibi düşünün, yeni neslin yediği o wafflelerden daha sağlıklı "Bilecik'in ilk önce turizmini, tarihini ve kültürünü geliştirebilmemiz ilk önce elimizde ne var onu görmeliyiz" "Gittikçe gelenek, görenekleriniz kaybolmakta, yaşatılmamakta"

Bilecik İl kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı Elif Tuzcuoğlu Yiğit, 'Linga' tatlısının Bilecik yöresine ait bir lezzet olduğunu, ama bunun kimsenin bilmediği anlatarak, "Linga tatlısı şimdinin krebi, waffle gibi düşünün. Köyde bildiğin teyzemin zamanında evde su, un, yumurta ne varsa çırpıp kahvaltıya çocukları doyurabileceği bir şey değil. Yeni neslin yediği o wafflelerden daha sağlıklı" dedi.
Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından “Turizm Platformu” kapsamında Bilecik kent belleği envanteri çalışmasına başlanıldı. İlk bilgilendirme muhtarlara yapıldı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında kentte daha fazla turist çekebilmek amacıyla oluşturulan “Turizm Platformu” kapsamındaki ilk çalışma Bilecik kent belleği envanteri oldu. Bu kapsamda Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ilçe ve köy muhtarlarına ilgilendirme yaptı.

"Fazla turist alabilmemiz için önce elimiz de ne var onu görelim"
Gölpazarı Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat’ın ev sahipliğinde Gölpazarı Öğretmen Evi toplantı salonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor Araştırmacısı Elif Tuzcuoğlu Yiğit tarafından muhtarlar bilgilendirildi. Muhtarın eksiksiz katıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuzcuoğlu Yiğit, "Bilecik'in ilk önce turizmini, tarihini ve kültürünü geliştirebilmemiz için dışarıdan daha fazla turist alabilmemiz için önce elimiz de ne var onu görelim. Bu konuda yola çıkarak Bilecik kent arşivi, kent belleği oluşturmaya karar verildi. Bu turizm platformunun ilk yollarından biri. Bunun için neler yapılıyor? Bütün köy, ilçe ve mahalle muhtarlığımıza yazılar yazıldı. Elinize ulaşmıştır. Her köyümüzde bazı etkinlikler yapılıyor, bazı festivaller yapılıyor ama çoğumuzun bunlardan haberi olmuyor. Hem bunları birbirimizin haberi olması açısından, hem de elimizde ne var ne yok onları bir araya getirmemiz açısından sizin katkınız çok önemli. Muhtarların bundan sonra yapacağınız şöyle katkılar olacak. İlk önce kaymakamlıklarda elinizde ne varsa köyünüz ile ilgili isimleri olur, tarihi bir çeşme olur, bunları kaymakamlıklara bildirmeniz gerekir. Örneğin eski bir ev olur, ya da bunun dışında köy ismi ile ilgili hikâyeler. Biz bunlara çok önem veriyoruz. İsminden yola çıkarak bile o köyü kazandırabileceğimize inanıyoruz. Eski evlerde eski geleneklere ve göreneklere göre materyaller vardır. Bunlar kaymakamlıklara getirilecek ilk önce. Aynı zamanda bilgi varsa mutlaka onunla birlikte. Ama sakın şuradan şu anlaşılmasın; çekildiğiniz bir fotoğraf değil, eskiden okul önünde öğretmen ve öğrencilerle çekilmiş fotoğraf. Bizim için değerli evet ama günümüzde arkadaşlarıyla kol kola çekinmiş fotoğraf olamamalı. Anlamı, değeri olmalı. Kültürü, geleneği, göreneği ifade eden fotoğraflar olursa bizim için daha anlamlı" dedi.

"Gittikçe gelenek, görenekleriniz kaybolmakta, yaşatılmamakta"
Folklor Araştırmacısı Elif Tuzcuoğlu, köylerde ulunan değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu anlatarak, "Bunlar gelecek nesillere aktarılması, kaybolmaması açısından çok değerli. Siz de torunlarınızla, çevredeki geçmişi gördüğünüzde aslında ne kadar önemli olduğunu fark ediyorsunuzdur. Çünkü gittikçe gelenek, görenekleriniz kaybolmakta, yaşatılmamakta. Burada sizin bize olan katkınız çok fazla çünkü o bölgedeki hangi yaşlı teyze ne biliyor, hangi dede çok iyi hikaye anlatır? her köyde güzel hikaye anlatan tanıdıklarımız vardır. Bunlarla ilgili kim varsa 'kaynak kişi' diyoruz biz ona. Kaynak kişiler hakkında Kültür ve Turizm Müdürlüğü 02282121588 telefon numarası arayıp Folklor Araştırmacısı Elif'i bağlar mısınız? Demeniz yeterli. Köyde sadece yaşlı teyze dediğimiz 80, 90 yaşındaki teyze değil, varsa tabi ki ama mutlaka vefat etmiştir, oğluna anlatmıştır, torununa anlatmıştır maniyi, masalı ya da hikâyeyi bu bile bizim için bir kaynak kişi" dedi.

"Linga tatlısı Bilecik yöresine ait bir lezzet"
Anadolu'nun Ramazan sofralarının vazgeçilmesi olan ve linga tatlısını Bileciklilerin bilmediğini anlatan Tuzcuoğlu, "Linga tatlısı, Bilecik yöresine ait bir lezzet. Bilecikliler linga tatlısını bilmiyor. Biz onu gün yüzüne çıkarmamız lazım. Linga tatlısı şimdinin krebi, waffle gibi düşünün. Köyde bildiğin teyzemin zamanında evde su, un, yumurta ne varsa çırpıp kahvaltıya çocukları doyurabileceği bir şey değil. Yeni neslin yediği o wafflelerden daha sağlıklı. Varsa böyle şeyler eskiden mutlaka yapılmıştır. Sizlerin de bilip bizlerin bilmediği böyle şeyler varsa mutlaka bizlere ulaştırın" dedi.
Toplantıda İl Kültür Ve Turizm Müdürü Mehmet Kocabıçak, Gölpazarı Yazı İşleri Müdürü Mustafa Bakay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nesrin Öner’de hazır bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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