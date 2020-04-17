Bozüyük'te fuhuş operasyonu; 1 kişi tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda bir süredir kayıp müracaatı bulunan genç kızı, fuhuşa sürükledikleri iddiasıyla yakalanan şüphelilerden bir kişi tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin hamile sevgilisi ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları başarılı takip ve çalışmaların ardından Kasımpaşa mahallesindeki ikamete baskın düzenledi. Baskında Eskişehir'de kayıp müracatı bulunan F.D.Ö ile birlikte onu fuhuşa teşvik eden E.G. ve sevgilisi G.B. kıskıvrak yakalandı. Ayrıca E.G. ve sevgilisine yardımcı olan M.S.A. ve S.Y. isimli şüpheliler ikamette yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada ifadeleri alınan şüphelilerden hamile sevgili G.B. serbest bırakıldı. Fuhuşa sürüklenen F.D.Ö. ise ifadesinin alınmasının ardından Eskişehir'e götürülerek ailesine teslim edildi. Diğer şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.S.A. ve S.Y. serbest bırakılırken, E.G. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak E.G. Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.

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