Bilecik’teki 9 gölete 54 bin sazan yavrusu salındı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, il genelindeki göletlere 54 bin sazan yavrusunun salındığı söyledi.

Bilecik merkeze 7 kilometre uzaklıkta olan Pelitözü Gölet’inde yapılan balıklandırma etkinliği Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür V. Emrah Celasin ve il müdürlüğü personelini katıldı. Burada bir açıklama yapan İl Müdürü Yoldaş, "Tarım Ve Orman Bakanı sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin büyük önem verdiği, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması için, su ürünleri kaynaklarımızı balıklandırmaya devam ediyoruz. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen sazan balığı yavrularından 54 bin adeti il genelinde 9 göledimize bırakılmıştır. Ülkemiz biyoçeşitliliğin korunması ve su ürünleri kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için av aracı, balık boyu, av zamanı ve yer yasaklarına uyulması suretiyle balık başta olmak üzere su ürünlerinin en az bir kez üremelerine imkân tanınması büyük önem arz etmektedir" dedi.

Öte yandan Pelitözü göletine bin, Çavuşköy göletine 500, Gölpazarı Akçay göletine bin, Osmaneli Çerkeşli göletine 40 bin, Pazaryeri Büyükelmalı göletine 400 adet, Bozcaarmut göletine 400 adet, Söğüt Ertuğrulgazi göletine bin 200 adet, Zemzemiye göletine 800 adet ve Yenipazar göletine 8 bin 700 adet olmak üzere toplamda 54 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

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