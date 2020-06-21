Bilecik’te 3 ev kül oldu, 4 kişi de hastanelik Kiraz toplamaya geldi, evi kül oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik’te meydana gelen ev yangını başka 2 eve de sıçrayınca evler kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ve sinir krizi geçiren 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünden Gülsüm Karadere’ye ait evde çıkan yangın Tozman Köyü Dernek Başkanı Fehmi Çetin’e ait 2 eve sıçradı. Yangına, İnhisar, Mihalgazi, Söğüt, Yenipazar, Gölpazarı Belediyelerine ait itfaiyeleri ekipleri müdahale etti. Alevler ormanlık alana sıçrarken, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler anında müdahale etmesi üzerine alevler büyümeden söndürüldü. Yangında 3 ev kül olurken, soğutma işlemi devam etmekte.

4 kişi hastaneye kaldırıldı

Öte yandan, Gülsüm Karadere’nin Eskişehir’den çocukları ile köyüne kiraz toplamaya geldiği, çocuklarının dönmesi üzerine köydeki evlerinde yalnız kaldığı öğrenildi. Yangının televizyonun patlaması sonucu çıktığı öğrenilirken, yangında 4 kişi dumandan etkilenerek, hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.