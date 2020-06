21 yıl önce gelin geldiği köyde, çömlek ustası oldu 40 yaşındaki çömlek ustası mine Aslan; "İlk başlarda çamurdan yapılan çömleklere alışamasam da eşimin desteği ile kısa zamanda çömlek yapmasını öğrendim" “En büyük destekçim eşim oldu”

Bilecik'e 21 yıl önce gelin olarak geldiği köyde çömlek ustası olan Emine Aslan, "Eşimin mesleğini ev işlerinden zaman buldukça öğrendim. Şimdi hem ev hanımlığı hem de çeşitli çömlekler yapıyorum" dedi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı çömlekçiliği ile ünlü Kınık Köyüne 21 yıl önce gelin olarak gelen 40 yaşındaki Emine Aslan, bu süre zarfında eşinin mesleğini öğrenerek şimdi çömlek atölyesi işletiyor. Eşiyle 21 yıl önce tanıştıklarını anlatan Emine Aslan, "Eşim Kınık Köyünde çömlekçilik yapıyordu 21 yıl önce tanıştık evlendik. İlk başlarda çamurdan yapılan çömleklere alışamasam da eşimin desteği ile kısa zamanda çömlek yapmasını öğrendim. İlk zamanlar küçük işler ile başladığım çömlekçiliği bu gün hala sürdürüyorum" dedi.

“Atölyemde bayanlar işçiler de çalışıyor”

Eşinin desteği ile çömlekçik mesleğini öğrenen, hala öğrenmeye devam eden Emine Aslan, atölyesinde bayan işçilerin çalıştığını belirterek, “Kınık Köyüne gelin gelenler kızlarımız, arkadaşlarımız eğer kocaları çömlekçilik yapıyorsa onlarda elbet bir gün bu mesleği yapacaklar. Dışarıdan bakılınca çamur nedeni ile her ne kadar kirli gözükseler de çamura eli değen bu mesleği severek yapıyor. Atölyemde bayan elemanlarımız erkek elemanlarımızdan daha fazla diğer çalışan elemanlarımızda çömlekçilik konusunda ustalaşmış bayan arkadaşlarımız. Yakında Kınık köyünde bütün bayanlar bu mesleği bir gün icra edecek" dedi.

“En büyük destekçim eşim oldu”

İlk zamanlarda çömlek yapmaktan zorlanıyordum ve yapamadığım için kendine kızdığını anlatan Emine Aslan, "Eşim her çömlek yaptığımda beni çok güzel olmuş diye teselli ediyor benim gönlümü almaya çalışıyordu. Zamanla eşimin her sabırlı bir şekilde bana anlatması ve beraber çömlek yapmamızla kısa bir zamanda bu mesleği öğrendim diğer kadıların da yapabileceklerine inanıyorum. Fakat çömlekçi ustası eşimden öğreneceğim çok şey var" dedi.

“Ürettiğimiz çömlekleri Türkiye’nin her iline yolluyoruz”

Türkiye’nin her iline üreterek, gönderdiklerini anlatan Emine Aslan, "Bazı müşterilerimiz köyümüze gelerek ürünlerini alıyor bazı müşterilerimize kendimiz iletiyoruz. Ülkemizi ve tüm Dünya’da gözüken Korona virüs nedeni ile bir zamanlar sıkıntılar yaşadık bizler müşterilerimize gidemedik, onlar köyümüze gelemedi. Fakat şu an için ürünlerimizin sevkiyatın da bir sıkıntı yaşamıyoruz Allah bizlere o kötü günleri tekrar yaşatmasın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.