3 evin kül olduğu yangın sonrası hasar tespit çalışmaları başladı

Bilecik'te geçtiğimiz gün bir evde başlayan ardından 2 eve sıçrayan yangın sonrası, AFAD tarafından hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Bilecik’in İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünde Gülsüm Karadere’ye ait evde çıkan yangın, Tozman Köyü Dernek Başkanı Fehmi Çetin’e ait 2 eve sıçramıştı. Yangında 3 ev kül olurken, 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Yangın sonrası Bilecik AFAD ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.