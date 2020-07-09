Bilecik'te "Toprağı da Cebini de Koru" projesi kapsamında çiftçiler bilgilendirildi Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş; "Bozüyük, yaklaşık 80 bin alanda hububat ekilişi ile ilimiz genelinde birinci sırada yer almaktadır"

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 80 bin alanda hububat ekildiğini ve bu rakamla ilçenin il genelinde birinci sırada yer aldığını söyleyerek, "80 bin alanın 72'sini buğday oluşturmaktadır. İlçenin iklimsel özellikleri, topografik yapısı ve sulama imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle hububat üretiminde birim alandan en yüksek gelirin elde edilmesi ve ürün verimi artırılması gerekmektedir" dedi.



Bilecik'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından bakanlıklarınca hazırlanan "Toprağı da Cebini de Koru" projesi kapsamında çiftçiler bilgilendirildi. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Toprağı da Cebini de Koru" projesi kapsamında Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Poyra Köyü ve Dodurga Beldesinde doğrudan anıza ekim metoduyla sıfır toprak işleme ile hububat ekilişi yaparak hem toprağın korunması hem de çiftçi maliyetlerinin en aza indirgenmesi amaçlanmak olduğunu söyledi. Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının korunması, toprak neminin korunması, yakıt tüketiminin azaltılması, su ve rüzgar erozyonunun minimize edilmesini hedefleyen toprak koruma yöntemlerinden doğrudan anıza ekim yöntemi ilimiz çiftçisi ilk defa tanıştırıldığını anlatan İl Müdürü Yoldaş, sözlerine şöyle devam etti;

"Projemiz uygulama yeri olarak seçilen Bozüyük İlçemizde yaklaşık 80 bin alanda hububat ekilişi ile ilimiz genelinde birinci sırada yer almaktadır. İlçede hububat ekiliş alanlarının yüzde 72'sini buğday oluşturmaktadır. İlçenin iklimsel özellikleri, topografik yapısı ve sulama imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle hububat üretiminde birim alandan en yüksek gelirin elde edilmesi ve ürün verimi artırılması gerekmektedir. Bu nedenle ilçede belirlediğimiz demonstrasyon alanlarında 2020 yılında Macar fiğ ekilmiş alanlarda hasat sonrası tarlada kalan anızların üzerine 2021 yılı ekim ayında anıza ekim makinesi ile buğday ekilişi yapılması planlanmaktadır. Projemizin tanıtım toplantısını yaptığımız Poyra Köyü ve Dodurga Beldesinde geleneksel toprak işleme metoduna alternatif olarak daha az zamanda daha az maliyetle ve daha sürdürülebilir tarım ve çevre koşullarının oluşturulmasının bu yöntemi benimsemek ve uygulamak ile mümkün olduğu anlatılmıştır. Projemiz kapsamında vereceğimiz teorik ve uygulamalı eğitimler sonucunda çiftçilerimizin anıza ekim yöntemi benimsemesini sağlayarak tarımsal yenilik projemizin başarılı bir şekilde yürütülmesi ile sürdürülebilir tarım ve çevre koşullarının sağlanması amaçlanmaktadır."

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