Bilecik'teki tarihi uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı Motosikletle 1 kilo uyuşturucu taşıyan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Bilecik'te, değeri 350 bin TL'yi bulanan 1 kilo metamfetamin maddesi ele yakalan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilecik D650 karayolu Bilecik Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karşısındaki uygulamada, Bozüyük ilçesine giden bir motosiklet durduruldu. Motosiklet üzerinde bulunan biri sürücü 2 kişinin üzerinde yapılan arama değeri 350 bin TL'yi bulan 1 kilo 11 gram metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca, 3 adet şarjöre basılı toplamda 30 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Y. ve C.Y. isimli şahıslar haklarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarından yasal işlem yapılarak Bilecik Adliye Sarayı sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaeevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.