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Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, başkanlığında Temmuz Ayı İlçe Müftüleri Toplantısı yapıldı.

Her ay mutat olarak düzenlenen İlçe Müftüleri Toplantısı, Bilecik İl Müftülüğünün ev sahipliğinde gerçekleşti.Toplantıda, normalleşme sürecinde dikkat edilecek hususlar, 2020 yılı vekâlet yoluyla kurban kesimi organizasyonu, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü programları, 2020 yılı hac erteleme vazgeçme ve ücret iade talimatı ve diğer güncel idari konular görüşüldü.

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