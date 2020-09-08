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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı yapıldı

İHA

Bilecik Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı yapıldı

Bilecik Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı Belediye Başkanı Semih Şahin’in başkanlığında yapıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan toplantının ilk birleşiminde 7 gündem maddesi görüşüldü. Meclisin ilk gündem maddesi olarak teknik hizmetle sınıfında boş olan 5'inci derece mimar kadrosunun iptal edilerek yerine teknik hizmetler sınıfı 8'inci derce tekniker kadrosunun ihdas edilmesi konusunun görüşüldü. Bu gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesi olan özleşmeli tekniker olarak çalışacak personele verilecek ödenecek ücretin belirlenmesi konusu görüşüldü. Bu gündem maddesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen tabloya göre, taban ücret verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesi Bilgi Evi içerisinde yer alan Çocuk Sosyal Tesisine isim verilmesi konusunun görüşülmesi. Bu gündem maddesinde Çocuk Sosyal Tesisine oy çokluğu ile ‘Türkan Saylan’ ismi verildi. Gündemim dördüncü maddesi olan Bilecik merkez, İsmetpaşa Mahallesi 311 ada, 17 parsel ile 312 ada, 3 parsel numaralı taşınmazlar ve bu taşınmazlar arasında kalan bölgede Enerji Nakil Hattı güzergahının İmar Planına işlenmesine ilişkin İmar Plan Tadilatı yapılması konusunun görüşüldü. Bu gündem İmar Komisyonu’na havale edildi. Gündemin 5'inci maddesi Bilecik merkez, İstiklal Mahallesi 89 ada 12 ve 13 parseller ile 101 ada, 1 parsele ilişkin imar plan tadilatı yapılması konusunun görüşülmesi oldu. Bu gündem de oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi. Gündemin 6'ncı maddesi olan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8 ve geçici 20'inci maddesine istinaden imar plan tadilatı yapılması konusunun görüşülmesi oldu. Bu gündem oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi. Gündemim 7'inci maddesi olan belediyeye ait Bilecik merkez, İstiklal Mahallesi 638 ada, 11,13 ve 14 parsel numaralı taşınmazların Bilecik merkez, İstiklal Mahallesi 639 ada, 1,2 ve 3 parseller ile takas yapılması talebinin değerlendirilmesi ve takasın uygun görülmesi halinde Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi oldu. Bu konuda oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi.

CHP meclis üyesinden eleştiri
CHP’li Meclis Üyesi Ali Olcay, 456 ve 7'inci maddelerinde olan imar konularına ilişkin detaylı bilgi gelmediğine ilişkin eleştirilerine bir yenisini daha ekledi. Geçen aylardaki mecliste de konuyla ilgili talebini dile getiren Olcay, meclise gelen imar konularının detayını bilmediklerini ve ayrıntılı dokümanların meclis üyelerine ulaştırılması gerektiğini yineledi. Ali Olcay, bu durumu bir kez daha eleştirerek Başkan Şahin’den kendilerine yazılı belge olarak bilgilendirme yapılmasını talep etti.
Öte yandan Çocuk Sosyal Tesisine AK Parti ve MHP grubu "Zübeyde Hanım" isminin verilmesini önerirken, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, kentte yapacakları en büyük kreşe ‘Zübeyde Hanım’ ismini vermeyi planladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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