Bilecik girişine yapılacak olan köprülü kavşak çalışmalarına başladı

Altın fiyatları ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'in şehirlararası ulaşımına büyük katkı sağlayacak olan ve yapımına başlanan köprülü kavşak projesinin önümüzdeki yıl bitirilmesi planlanıyor.

Bilecik Eskişehir ve Bilecik İstanbul yol ayrımındaki köprülü kavşak projesinin ihalesi 15 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirmişti. 22 milyon TL olan ödenek tahsisiyle gerçekleştirilen çalışmaların 2021 yılında biteceği öğrenilirken, kavşağın tamamlanmasının ardından kente girişlerin daha güvenli ve rahat bir şekilde olacağı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.