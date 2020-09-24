Osmaneli sanayi parseline bir yatırım daha

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan sanayi parseline bir yatırım daha gelirken, ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlanması amaçlanıyor.

Osmaneli, Yenişehir, Bursa, Gemlik, Bandırma Yüksek Hızlı Tren hattı yatırımının başlamasıyla birlikte Osmaneli'ne sanayi kesiminin ilgisi arttı. Bu bağlamda ilçedeki sanayi parsellerine her geçen gün talep artıyor. Osmaneli Belediyesince Osmaneli Organize Sanayi Alanı içine genişleme sahası olarak dahil edilecek olan sanayi parseli lojistik ve yerleşim yeri açısından sanayiciler için değerli olarak görülüyor.



"Osmaneli'nde yatırım yapan kazanır"

Yapılan yatırım hakkında bilgi veren Osmaneli Belediye Başkan Münür Şahin, "Bugün cam ve cam işlemeciliği konusunda özellikle kadın işçiler istihdam edilecek. Turizm açısından da çok değerli olan cam işleme sanatı Osmaneli kadınlarının ellerinde anlam bulacak. Değerli yatırımcı kardeşimiz Mehmet Can Uz'a teşekkür ediyoruz. İlçemizden yer almak isteyen büyük sanayi kuruluşlarının yanında küçük ve orta ölçekli yatırımcılar ilçemize yoğun ilgi gösteriyor. Osmaneli Belediyesi sanayi parselleri 2 bin 500 metrekare alanı Osmaneli Organize Sanayi Bölgemize devrederken yer alan, yer alacak olan ve yatırımlarını bu alanda tamamlamış olan şirketlerimiz de OSB teşviklerinden yararlanacaklar. Osmaneli'nde yatırım yapan kazanır. Hızlı karar veremeyen ben neyi kaçırdım diye pişman olur. Osmaneli'nde en büyük getirisi olan gayrimenkul yatırımıdır bunu unutmayalım" dedi.

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