T plaka ticari taksi yönetmelik değişikliğine komisyondan 'red' kararı Belediyenin değişiklik yapılmasını istediği 4 maddeyi komisyon kabul etmedi

Bilecik Belediyesi Ekim ayı ilk birleşimde gündeme gelen T plaka taksi yönetmeliği gündem maddesi Plan ve Bütçe Komisyona sevk edilirken, komisyon belediyenin taleplerini uygun görmedi.

Bilecik Belediyesi Ekim ayı ilk birleşimde gündeme gelen T plaka taksi yönetmeliği konusu detaylı görüşülmek ikinci birleşime aktarılırken, ikinci birleşimde de bir sonuca varılamadı. Gündem maddesi detaylı incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyona sevk edildi. Komisyon Başkanı CHP'li Soner Olgun ve 4 üye konu hakkında geçtiğimiz gün toplandı.

Toplantı sonrası Plan ve Bütçe Komisyona raporunda, "Bilecik Belediye Meclisinin 08 Ekim 2020 tarih ve 84 sayılı kararı ile komisyonumuza incelemek ve sonucunun meclis başkanlığına sunulması için 'Bilecik Belediye Meclisinin 5 Şubat 2019 tarih ve 2019/14 sayılı kararı ile kabul edilen (T) plaka Ticari Taksi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması' konusu komisyonumuza değerlendirilmek üzere havale edilmiştir. Komisyonumuzca yukarıda belirtilen konu 14 Ekim 2020 tarih ve 1 sayılı toplantımızda görüşülüp incelenmiş olup; 5 Şubat 2019 tarih ve 2019/14 sayılı belediye meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Bilecik Belediyesi (T) Plaka Ticari Taksi Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrasının 1. bendinde, 'Yeni araç alımlarında ve model değişikliklerinde model yılı itibariyle 12 (on iki) yaşından büyük olmaması şartı aranır' denilmekte olup bu maddenin, 'Yeni araç alımlarında ve model değişikliklerinde model yılı itibariyle 15 yaşından büyük olmaması şartı aranır' şeklinde değiştirilmesi talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. 10. maddenin 1. fıkrasının b bendinde 'Araca ait trafik tescil belgesi fotokopisi. Araçlarda 012 yaş ve fenni muayenesinin yapılmış olması şartı aranır' denilmekte olup bu maddenin, 'Araca ait trafik tescil belgesi fotokopisi. Araçlarda 015 yaş ve fenni muayenesinin yapılmış olması şartı aranır' şeklinde değiştirilmesi talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. 10. maddesinin 1. Fıkrasının cbendinde, 'nüfus cüzdan fotokopisi, ehliyet belgesi fotokopisi' denilmekte olup, bu maddenin, 'nüfus cüzdan fotokopisi, ayrıca araçta şoför olarak çalışacak ise ehliyet belgesi fotokopisi' şeklinde değiştirilmesi talebinin reddine oy birliğiyle karar verildi. 6. maddenin 1. fıkrasının b bendinde '(T) plaka işleteni en fazla bir adet plakaya sahip olabilecektir. T Plaka işleteni bunun dışında herhangi bir kiralama da dahil olmak üzere yeni bir plaka satın alması haksız rekabet koşullarının önüne geçilmesi ve halkın ticari taksilerden daha kaliteli hizmet alabilmesi amacıyla iş bu yönetmelik hükümleri gereği yasaktır' denilmekte olup bu maddenin, '(T) plaka işleteni aynı durakta en fazla 1 adet olmak üzere en fazla 2 adet plakaya sahip olabilecektir' şeklinde kalmasına oy birliğiyle karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca son maddede belediye aynı durakta en fazla 2, en fazla 3 adet plakaya sahip olunması şeklinde talep etmişti. Komisyon raporu önümüzdeki Kasım ayının ilk birleşimden meclise sunulacak.

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