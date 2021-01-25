Otomobil park halindeki kar küreme aracına çarptı; 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'te seyir halindeki otomobilin park halindeki kar küreme aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik'ten Vezirhan istikametine seyir halindeki Emine K. yönetimindeki 11 EM 388 plakalı otomobil, Gülümbe Köyü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarında park halinde bulunan 06 FH 8160 plakalı kar küreme aracına çarptı. Yaşanan kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerin yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.