Eski un fabrikasında yangın

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde sabah saatlerinde Demirköy eski un fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy’de bulunan atıl vaziyetteki eski un fabrikasında çıkan yangın ihbarını alan Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri ile Pazaryeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Maddi hasarın meydana geldiği yangın kısa süre içerisinde söndürülürken yangının çıkış nedeni ile ilgili de çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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