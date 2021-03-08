Osmaneli polisi Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttılar.

Öncelikle trafik uygulamasında kadın şoför ve yolcular olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadın çalışanları ziyaret ederek günlerini kutlayarak karanfil veren ekipler, daha sonra sokaklarda temizlik yapan kadınları, işletme sahibi ve işletmelerde çalışan kadınlara çiçek verip günlerini kutladılar.

Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, tüm kadın personele emeklerinden dolayı teşekkür etti. Kadınların güzel bir dünya adına büyük fedakârlık gösterdiklerini belirten Dr. Özgan, "Şahsım ve teşkilatım adına 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Onlar bizim annemiz, eşimiz, kardeşimiz, kızımız. Onları sadece bir gün değil her gün hatırlamak ve değerli olduklarını göstermek gerekiyor. Ayaklarının altında cennet bulunan kadınlara karşı gerçekleşen her türlü şiddeti kınıyor, teşkilat olarak bu konunun hassasiyetle üzerinde duruyoruz” dedi.

Emniyet Müdürü Dr. Özgan, konuşmasının sonunda emniyet müdürlüğünde görev yapan kadın personele çiçek dağıtarak günlerini kutladı.

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