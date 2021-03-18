Pazaryeri’nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlaması

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü töreni düzenlendi.

Pazaryeri Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törende Kaymakam Berker Çırak ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Günün öneminin anlatıldığı konuşmaların ardından öğrenciler şiir okumasıyla devam edildi. Ardından ilçedeki okullarda şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Gerçekleşen tören sonrası Şehit Jandarma Er Sedat Çakır’ın ilçeye bağlı Sarıdayı köyünde bulunan kabrine çiçekler bırakıldı, bütün şehitler için Kur’anı Kerim okunarak dua edildi.

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