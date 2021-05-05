Bilecik'te 2 bin dekarlık alanında yağlık ayçiçeği ekimi yapılacak Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Atıl tarım arazileri üretime kazandırılacak"

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, il genelinde atıl tarım arazileri üretime kazandırılacağını söyleyerek, "Atıl durumda bulunan, boş ve nadasa bırakılan arazilerin uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri kullanılarak tarımsal üretime kazandırılması amacıyla 'Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması' projesi uygulanacak" dedi.

Vali Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Kaymakam adayı Şeymanur Kaygusuz, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte proje kapsamında atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi amacıyla Oluklu Köyü'nde, boş bırakılan ve atıl durumda bulunan arazide incelemede bulundu. Arz açığı olan hububat, baklagil ve yağlı tohumlarda üretimin artırılması, ekstrem koşullarda bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yerinde karşılanması amacıyla projenin yürütüldüğünü ifade eden Vali Şentürk, ''Proje alanında arazi kiralama ve toprak işlemesi yapılacak. Tohumluk ihtiyacı belirlenerek, 2 bin dekarlık üretim alanında yağlık ayçiçeği ekiminin yapılması planlanıyor. Tohum, gübre, ilaç maliyetini hibe ile karşılamayı hedefliyoruz. Hasat sonunda elde edilen geliri proje çiftçilerine dağıtımını gerçekleştireceğiz'' dedi.



Tozman yaylaları üretime kazandırılacak

Vali Şentürk, İnhisar ilçesine bağlı Tozman köyünün bin 200 rakımlı yaylasında da incelemede bulundu. 2 bin dekar alanda ''Altay'' cinsi ceviz yetiştiriciliği yapan firma yetkililerinden ve köy muhtarı İbrahim Özmen'den bilgi alan Vali Şentürk, beraberindekilerle yaylada kurulmuş olan ceviz bahçelerini gezdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş, Tozman yaylalarında hayvan içme suyu göletlerinin oluşturmak için çalışma başlattıklarını, yaylanın çehresini değiştirerek, toplu bir üretim merkezi haline getirmeyi planladıklarını anlattı.

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