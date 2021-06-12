Bilecikspor bayan futbol takımı gol oldu yağdı

Kadınlar 3. Lig'inde mücadele edecek olan Bilecikspor bayan futbol takımı, lig öncesi yaptığı hazırlık maçında adeta gol oldu yağdı.
Bilecikspor bayan futbol takımı, Kütahya'nın Erdemspor takımı ile Tavşanlı’da bir hazırlık maçı oynadı. Maça iyi başlayan Bilecikspor ekibi, 10'uncu dakikada Cansu Şahin ile durumu 10'a getirdi. Maçın 24'üncü dakikasında Kerime Kesetku durumu 20'a getiren golü attı. Maçın 41'inci dakikasında İrem Durmuş durumu 30'a getiren golü kaydetti. İlk yarı Bilecikspor bayan futbol takımı 30'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıya da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor bayan futbol takımı 55'inci dakikasında Milli sporcusu Özlem Aktaş'ın golüyle durumu 40'a getirdi. Maçın 65'inci dakikasında kalesinde bir gol gören Bilecikspor bayan futbol takımı, maçın 70'inci dakikasında Medine Tezeren'in golüyle durumu 51'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken, Kadınlar 3. Lig'i öncesi Bilecikspor bayan futbol takımının oyunu umut verdi.
Öte yandan maç sonunda soyunma odasını pırıl pırıl bırakan kızlara, tesis amiri teşekkürlerini iletti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.