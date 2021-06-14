Jandarma ilköğretim okulu öğrencilerine kapılarını açtı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ilköğretim okulu öğrencilerine kapılarını açtı.

Jandarma teşkilatının 182'inci kuruluş yıl dönümü sebebiyle Bilecik merkez 700. Yıl İlköğretim okulu öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Önce kurum bahçesine gelen minik öğrencilere jandarma tanıtılarak icra ettiği faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma araçlara binen minikler hatıra fotoğrafı çektirirken, jandarma abileri tarafından da çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.