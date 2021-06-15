DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, eski il başkanı Ünal'ın cenazesine katıldı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Demokrat Parti (DP) Bilecik eski İl Başkanı Ali Ünal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, cenazesine DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da katıldı.

20112015 yılları arasında DP Bilecik İl Başkanlığı görevinin yürüten Ali Ünal, yakalandığı amansız hastalık sonucu tedavi gördüğü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Deresakarı Caminde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.