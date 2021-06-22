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'Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira' diyerek ağaçlarını kesmeye başladı

DHA

'Bahçede 2 lira olan kiraz tezgahta 15 lira' diyerek ağaçlarını kesmeye başladı


Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)BİLECİK'in Yeniköy ilçesinde, İsmail Ayaz (39) 62 dönümlük arazisinde yetiştirdiği kirazın kilosunu 2 TL'ye sattığını ancak tezgahta fiyatın 15 TL'ye kadar çıktığını belirterek, duruma tepki gösterdi. Kiraz ağaçlarını kesen Ayaz, "Kiraz 2 TL ya da 3 TL. İstanbul´a vardığınız zaman 15 TL'ye kiraz yiyor vatandaş. Aracı, komisyoncu, halcisi para kazanıyor" dedi.
Yeniköy'de yaklaşık 15 yıldır kiraz yetiştiren İsmail Ayaz, kirazın kilosunu komisyoncu ve hale 23 TL'ye sattığını ancak pazar tezgahlarında meyvenin kilosunun 15 TL'ye kadar çıktığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Artık kiraz yetiştirmeyeceğini söyleyen Ayaz, yaklaşık 10 yıl önce, 8 TL'den alınan kirazın bu dönemde 2 TL'ye kadar düştüğünü vurguladı. Ayaz, bahçesindeki 1000 kiraz ağacını kesmeye başladı. Ayaz, "Yapmış olduğumuz kiraz hasadında gördüğünüz son durum işte bu. 2 TL ya da 3 TL'ye satıyoruz, İstanbul'a vardığınız zaman 15 TL'ye kiraz yiyor vatandaş. Aracı, komisyoncu, halcisi para kazanıyor. Son durum gördüğünüz gibi ağaçları kesmeye başladık. Burada 1000 kiraz ağacım var. Hepsini keseceğiz. Biz yine ortada halciye, komisyoncuya muhtaç kalıyoruz. Ürün satıyoruz ama işçi ile ortak satıyoruz. Günlük 100 TL yevmiyeleri var. Kirazları 2 TL'ye verdiğin zaman 1 işçi 70 kilo kiraz topluyor 2 ile çarpınca 140 TL ediyor, 100 TL'si işçinin 40 TL'si benim. İşçi benden daha çok kazanıyor. Burada 15 yaşında olan ağaç da var 40 yaşında olan ağaç da var. Her sene aynı şey para etmiyor. Hayatımda 1 kez ihracata mal verdim 10 sene önceydi, o zamanlar kirazı 8 TL'ye verdim, şu anda 2 TL. 10 sene öncesi nerede sonrası nerede? Yapılacak iş değil."
'DESTEK BEKLİYORUZ'
Ağaçlardan kiraz toplayan ve günlük yevmiye ile çalışan Hatice Küküllü, "Bir her gün yevmiyeye geliyoruz. Çiftçimizden, akşam olduğunda para istemeye çekiniyoruz. Ben 100 TL yevmiye parası alıyorum ama istemeye utanıyoruz. Kilosunu 3 TL'ye satarsa ne olacak? Yetkililerin bu konuda çiftçileri desteklemelerini istiyorum. Çok zor durumdalar" diye konuştu.
Ürettiği kirazların yeterince değer görmediğini savunan Ayaz, tarlasındaki ağaçları tek tek kesmeye başlarken, artık başka iş yapmak istediğini de sözlerine ekledi.DHA-Ekonomi Türkiye-Bilecik Cafer ELMAS
2021-06-22 11:55:22

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