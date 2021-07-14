15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Bilecik'in Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Bakkalcıoğlu mesajında, "15 Temmuz 2016’da, hain terör örgütünün, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz tarihi, her zaman demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak anımsanacak. Darbe girişimine karşı yalnızca milletimiz değil Gazi Meclis ve siyasiler de ortak bir direniş sergiledi ve bu girişim sonuçsuz kaldı. 15 Temmuz’un 5. yıl dönümü vesilesi ile bir kere daha vatanı, milleti ve bayrağı için her türlü fedakârlığı göze alarak şehit olan tüm ; askerlerimize, polislerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar, gazilerimize ise aileleri ile birlikte huzurlu ve sağlıklı uzun ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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